В Казахстане досрочно избрали президента

Им стал преемник Назарбаева. Других результатов и не ожидали.

В Казахстане подводят итоги досрочных президентских выборов. Как пишет «Интерфакс», действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев одерживает уверенную победу, набирая 70,76% голосов избирателей.

Как уточнили в Центризбиркоме Казахстана, за Токаева отдали голоса более 6,5 млн человек. При этом явка составила 77,4%.

Ближайший конкурент Токаева Амиржан Косанов, выдвинутый от движения «Судьба нации», занял второе место, набрав чуть более 16% голосов.

Напомним, в марте этого года Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с поста президента Казахстана. Токаева он назначил своим преемником.