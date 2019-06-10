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Константин Большаков
10 Июня, 2019 10:19
В Казахстане досрочно избрали президента
Выборы в Казахстане.
Источник: sputnik-ossetia.ru
Астана, 10 Июня - DIXINEWS.
Им стал преемник Назарбаева. Других результатов и не ожидали.
В Казахстане подводят итоги досрочных президентских выборов. Как пишет «Интерфакс», действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев одерживает уверенную победу, набирая 70,76% голосов избирателей.
Как уточнили в Центризбиркоме Казахстана, за Токаева отдали голоса более 6,5 млн человек. При этом явка составила 77,4%.
Ближайший конкурент Токаева Амиржан Косанов, выдвинутый от движения «Судьба нации», занял второе место, набрав чуть более 16% голосов.
Напомним, в марте этого года Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с поста президента Казахстана. Токаева он назначил своим преемником.
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