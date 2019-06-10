Культура

Константин Большаков
10 Июня, 2019 09:49

Президент СССР рассказал, что думает о сериале «Чернобыль»

ЧАЭС.
Источник: newsone.ua
#Горбачёв

#ЧАЭС

#сериалы
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.

Бывший политик поделился мнением о нашумевшем телешоу. Факты в нём немного искажены.

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что думает о сериале «Чернобыль», вышедшем на телеканале НВО. По словам Горбачёва, он не давал распоряжения не награждать учёного Валерия Легасова, который участвовал в расследовании катастрофы на ЧАЭС.

В сюжете сериала судьба Легасова показана таким образом, что после представления своей версии об аварии на станции он потерял карьеру. Горбачёв говорит, что это не так.

- Я не давал. А кроме меня кто даст? Это выдумки, - резюмировал бывший президент СССР.

Горбачёв также сказал, что ещё не досмотрел сериал до конца. Напомним, ранее «Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории, обогнав даже «Игру престолов».

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