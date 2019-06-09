|
Никита Белов
9 Июня, 2019 23:35
Потакание либералам в деле Голунова может закончиться плачевно для страны, считает Стариков
Российский общественный и политический деятель Николай Стариков.
Источник: yandex.com.tr
Москва, 09 Июня - DIXINEWS.
Российский общественный и политический деятель Николай Стариков прокомментировал резонансный скандал, связанный с журналистом портала «Медуза» Иваном Голуновым. Его задержали правоохранительные органы в столице 6 июня. Публицисту вменяют нарушение статей 30 и 228.1 УК РФ.
Стариков пояснил, что Голунова обвиняют в серьезном нарушении закона. Он обратил внимание на тот факт, что российская судебная система должна относиться ко всем гражданам одинаково. Писатель усомнился, что другого подозреваемого в распространении наркотических веществ отпустили под домашний арест.
«Если с завтрашнего дня ко всем гражданам России суд станет относиться столь же гуманно – это прекрасно и замечательно. Но есть большие сомнения, что все будет происходить именно по этой схеме», — сказал он.
Николай Стариков заявил, что органы правопорядка, суд и следствие оказались под мощным натиском либеральной общественности. Он считает, что тем самым оппозиция создала случай для оправдания последующих подобных ситуаций в дальнейшем.
«Скажем, если ты пишешь определенные статьи, если ты работаешь в определенном издании, если в твой круг знакомых и товарищей входят «борцы за свободу» — то, в принципе, ты даже можешь носить с собой наркотики», — отметил Стариков.
В заключении общественный и политический деятель отметил, что суд оказался под серьезным прессингом либерального сообщества. По мнению Старикова, этот опасный прецедент может привести к печальному итогу.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия