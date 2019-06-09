Потакание либералам в деле Голунова может закончиться плачевно для страны, считает Стариков

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков прокомментировал резонансный скандал, связанный с журналистом портала «Медуза» Иваном Голуновым. Его задержали правоохранительные органы в столице 6 июня. Публицисту вменяют нарушение статей 30 и 228.1 УК РФ.

Стариков пояснил, что Голунова обвиняют в серьезном нарушении закона. Он обратил внимание на тот факт, что российская судебная система должна относиться ко всем гражданам одинаково. Писатель усомнился, что другого подозреваемого в распространении наркотических веществ отпустили под домашний арест.

«Если с завтрашнего дня ко всем гражданам России суд станет относиться столь же гуманно – это прекрасно и замечательно. Но есть большие сомнения, что все будет происходить именно по этой схеме», — сказал он.

Николай Стариков заявил, что органы правопорядка, суд и следствие оказались под мощным натиском либеральной общественности. Он считает, что тем самым оппозиция создала случай для оправдания последующих подобных ситуаций в дальнейшем.

«Скажем, если ты пишешь определенные статьи, если ты работаешь в определенном издании, если в твой круг знакомых и товарищей входят «борцы за свободу» — то, в принципе, ты даже можешь носить с собой наркотики», — отметил Стариков.

В заключении общественный и политический деятель отметил, что суд оказался под серьезным прессингом либерального сообщества. По мнению Старикова, этот опасный прецедент может привести к печальному итогу.