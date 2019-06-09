Головкин отправил Роллса в нокаут уже в четвёртом раунде

Это первая победа казахстанца после поражения от Альвареса. В сентябре прошлого года боксёр лишился титула чемпиона мира.

Боксёр из Казахстана Геннадий Головкин, бывший чемпион мира по трём престижным версиям, выиграл канадца Стива Роллса, отправив его в накаут уже в 4-ом раунде из 12 возможных в весовой категории до 74,4 килограммов.

Это первый поединок Головкина после поражения в сентябре 2018 года. Тогда он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титулов чемпиона мира по версии WBA и WBC в весовой категории до 72,6 килограммов. Всего у казахстанца 39 побед, из которых 35 нокаутом, одно поражение и одна ничья.

С весны 2019 года боксёра начал тренировать новый наставник. Вместо Абеля Санчеса Геннадия тренирует Джонатон Бэнкс (бывший тренер Владимира Кличко). По сообщению ТАСС, за этот бой Головкин получит не менее 10 миллионов долларов.

Ранее 37-летний казахстанец защищал титул чемпиона мира WBA 19 раз, пять раз титул в WBC и три раза - Международной боксерской федерации (IBF).