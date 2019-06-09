Власть

Виктория Грей
9 Июня, 2019 10:45

Дата прямой линии с Владимиром Путиным определена

Прямая линия с Владимиром Путиным.
Источник: dixinews.ru
#ПрямаяЛиния

#Путин

#граждане
Москва, 09 Июня - DIXINEWS.

Она состоится 20 июня 2019 года. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Двадцатого июня 2019 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»», - передыёт пресс-служба Кремля.

Также сообщается, что приём вопросов стартовал с сегодняшнего дня, 9 июня, с 8:00 по московскому времени и продлится до завершения программы 20 июня 2019 года.

Любой житель России, желающий задать вопрос президенту России , может воспользоваться СМС и ММС сообщениями, через сайт программы и специальное приложение. Помимо этого, обратится можно посредством соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники». А также в прямой эфир во время трансляции передачи смогут выйти пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

Первая прямая линия с президентом состоялась в декабре 2001 года. В прошлом году продолжительность прямого эфира составила 4 часа 20 минут. Из поступивших более двух миллионов сообщений, Владимир Путин смог ответить на 73 вопроса.

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