Мнение

Никита Белов
8 Июня, 2019 12:44

Венедиктов обязан закрыть перед Соболь двери «Эха Москвы» после скандала с Симоньян

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
Источник: https://yandex.ru
#Соболь

#Навальный

#Венедиктов
Москва, 08 Июня - DIXINEWS.

Накануне в здании радиостанции «Эха Москвы» произошел возмутительный случай. 6 июня на передачу пришла Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today для того, чтобы поговорить о судьбе Джулиана Ассанжа с ведущей Марией Майерс. Однако перед тем, как выйти в эфир, беременная Симоньян столкнулась с Любовью Соболь, сторонницей Навального и кандидатом в Мосгордуму.

Юристка так называемого «ФБК» набросилась с вопросами на главреда RT, преследуя её даже после того, как она отказалась отвечать, притом со включенной камерой телефона. Симоньян была вынуждена укрыться в одном из кабинетов редакции. Однако на передачу она всё же пришла, несмотря на испытанный стресс. Во время передачи ее самочувствие ухудшилось и ей вызвали «скорую».

Вопросы Соболь задавала странные и не имеющие отношения к беременной женщине. Каким образом юрист хотела получить ответы о мэре Москвы Собянине от главреда RT– не понятно. Совершенно не ясно, как можно поступиться моральными нормами ради очередного скандала с выходом на «первые страницы». Ведь другого объяснения поведению Соболь и её постоянных скандальных выходок, просто нет.

Такого же мнения придерживаются и журналисты. К примеру, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, публицист ««Вести FM» Армен Гаспарян, независимый журналист и российский писатель Илиас Меркури, и ряд других персон, осудивших поведение Соболь. Гнусный поступок соратницы Навального не оценил никто.

Кое-кто отметил и тот факт, что без ведома главного редактора «Эха Москвы» подобные встречи не проходят. Однако он не попытался вмешаться в ситуацию, никак не предотвратил её. Радиостанция не сочла необходимым публиковать на своем сайте произошедшую новость, а сам главред «Эха» извинился перед Маргаритой лишь к полуночи в своём Телеграмм-канале.

Впрочем, он прекрасно понимает, что должен нести ответственность за всё, что произошло у него на студии, однако принципиально отмалчивается. Он долгое время предоставлял Соболь площадку для пропаганды взглядов Навального и пиара своих «расследований». Но после подобного наплевательского отношения не только к оппонентам, но и к сторонникам, Венедиктов будет вынужден закрыть Соболь эфир «Эха».

К тому же, сам Навальный и его сторонники продолжают подогревать скандал, устроив Симоньян настоящую травлю в соцсетях. Но учитывая то, что сам Венедиктов известен своей способностью перестраивать свои взгляды в зависимости от сложившейся ситуации, остается только гадать, что он предпримет на этот раз.

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