Из новой Лиги чемпионов Россию могут исключить полностью

Это связано с низким показателем в рейтинге УЕФА. Об этом заявил Даниэль Серехидо.

Как сообщил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо, Россия может быть исключена из новой Лиги чемпионов, передают РИА Новости.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», - сообщил Серехидо.

Ранее стало известно, что Андреа Аньелли, президент ЕСА, разработал новый формат Лиги чемпионов. Скорее всего начиная с 2024 года в турнире будут участвовать 32 команды и на групповом этапе они будут разбиты всего на 4 группы.

Лига чемпионов УЕФА – ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.