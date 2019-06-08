Спорт

Виктория Грей
8 Июня, 2019 12:30

Из новой Лиги чемпионов Россию могут исключить полностью

Даниэль Серехидо.
Источник: Iz.ru
#Лигачемпионов

#россия

#Серехидо
Москва, 08 Июня - DIXINEWS.

Это связано с низким показателем в рейтинге УЕФА. Об этом заявил Даниэль Серехидо.

Как сообщил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо, Россия может быть исключена из новой Лиги чемпионов, передают РИА Новости.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», - сообщил Серехидо.

Ранее стало известно, что Андреа Аньелли, президент ЕСА, разработал новый формат Лиги чемпионов. Скорее всего начиная с 2024 года в турнире будут участвовать 32 команды и на групповом этапе они будут разбиты всего на 4 группы.

Лига чемпионов УЕФА – ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

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