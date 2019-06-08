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Виктория Грей
8 Июня, 2019 12:05
Как спастись от жары рассказали в Роспотребнадзоре
Женщина пьёт воду в жару.
Источник: Polskieradio24.pl
Москва, 08 Июня - DIXINEWS.
В период высокой температуры воздуха обостряются хронические заболевания. Ведомство дало рекомендации по защите от жары.
При повышенной температуре воздуха, как на улице, так и в помещениях, состояние здоровья, в основном пожилых людей и детей, резко ухудшается. А это может привести к обострению хронических заболеваний и перегреву организма, сообщают в ведомстве.
В период аномальной жары сотрудники ведомства рекомендуют как можно меньше находится на улице и снизить физические нагрузки, употреблять пищу с наименьшим содержанием калорий, вносить в рацион больше фруктов и овощей, взамен мяса есть рыбу и морепродукты, пить много воды.
«Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», - отметили в Роспотребнадзоре.
Что касается одежды, то она должна быть из легких натуральных тканей светлых оттенков, обязательно надеть головной убор и желательно солнцезащитные очки.
Помимо этого, рекомендуется ограничить поездки в транспорте и находиться в помещениях с кондиционером.
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