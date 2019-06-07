Силовые структуры

Константин Большаков
7 Июня, 2019 16:45

Собянин потребовал от главы МВД Москвы взять дело Голунова под личный контроль

Иван Голунов.
Источник: narodna-pravda.ua
#Собянин

#МВД

#Голунов
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.

Журналиста задержали накануне. Известного расследователя заподозрили в причастности к наркотикам.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять под личный контроль уголовное дело в отношении корреспондента Ивана Голунова. Как пишет «The Bell», Собянин потребовал от силовиков максимально объективно разобраться в сложившейся ситуации.

Несколько минут назад в ГУ МВД по Москве подтвердили эту информацию, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Расследование уголовного дела в отношении журналиста, подозреваемого в сбыте наркотиков, взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве, - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Иван Голунов был задержан накануне. При себе у него обнаружили наркотики, позднее запрещённые вещества были найдены и в квартире журналиста. «Медуза», на которую работает Голунов, заявляла, что после ареста корреспондента избили, однако в полиции это опровергли.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Названа дата появления 5G в России
Житель Кургана пять раз обокрал одну и ту же квартиру
У пьяных водителей начнут отбирать автомобили
Читайте в рубрике:
Названа причина задержания министра лесного комплекса Иркутской области
Силовики нашли убийцу бывшего военного в Подмосковье
Пойманы двое подозреваемых в убийстве экс-офицера ГРУ


Загрузка...
Путин встретился с президентом Болгарии
В Германии санитар убил 85 пациентов, его приговорили к пожизненному сроку
Путин ответил на вопросы информагентств о политических и экономических вызовах
В Петербурге откроется центр промышленного искусственного интеллекта
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин потребовал от главы МВД Москвы взять дело Голунова под личный контроль
Санкт-Петербург, 07 Июня, 16:26.
На ПМЭФ Путин пообещал россиянам жизнь как в Европе
Буэнос-Айрес, 07 Июня, 15:15.
Месси впал в уныние накануне Кубка Америки
Минск, 07 Июня, 14:13.
Лукашенко пришёл в ярость: «Ползать на коленях перед Россией не буду»
Вашингтон, 07 Июня, 12:46.
Трамп честно рассказал, что мешает отношениям с Россией
Казань, 07 Июня, 12:20.
Что и как горело на Приволжском рынке?
Москва, 07 Июня, 12:02.
В Восточно-Китайском море произошёл инцидент с военными кораблями США и России
Екатеринбург, 07 Июня, 12:00.
Старинную водонапорную башню снесли в Екатеринбурге
Казань, 07 Июня, 11:35.
Алло, Москва! Где деньги?
Омск, 07 Июня, 11:25.
Рост цен на бензин в Омске объяснили в УФАС
Казань, 07 Июня, 10:45.
ФК «Рубин» обрёл нового главного тренера
Москва, 07 Июня, 10:40.
Мария Захарова откровенно высказалась о Любови Соболь





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия