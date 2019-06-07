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Константин Большаков
7 Июня, 2019 16:45
Собянин потребовал от главы МВД Москвы взять дело Голунова под личный контроль
Иван Голунов.
Источник: narodna-pravda.ua
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.
Журналиста задержали накануне. Известного расследователя заподозрили в причастности к наркотикам.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять под личный контроль уголовное дело в отношении корреспондента Ивана Голунова. Как пишет «The Bell», Собянин потребовал от силовиков максимально объективно разобраться в сложившейся ситуации.
Несколько минут назад в ГУ МВД по Москве подтвердили эту информацию, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
- Расследование уголовного дела в отношении журналиста, подозреваемого в сбыте наркотиков, взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве, - заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Иван Голунов был задержан накануне. При себе у него обнаружили наркотики, позднее запрещённые вещества были найдены и в квартире журналиста. «Медуза», на которую работает Голунов, заявляла, что после ареста корреспондента избили, однако в полиции это опровергли.
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