Собянин потребовал от главы МВД Москвы взять дело Голунова под личный контроль

Журналиста задержали накануне. Известного расследователя заподозрили в причастности к наркотикам.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять под личный контроль уголовное дело в отношении корреспондента Ивана Голунова. Как пишет «The Bell», Собянин потребовал от силовиков максимально объективно разобраться в сложившейся ситуации.

Несколько минут назад в ГУ МВД по Москве подтвердили эту информацию, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Расследование уголовного дела в отношении журналиста, подозреваемого в сбыте наркотиков, взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве, - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Иван Голунов был задержан накануне. При себе у него обнаружили наркотики, позднее запрещённые вещества были найдены и в квартире журналиста. «Медуза», на которую работает Голунов, заявляла, что после ареста корреспондента избили, однако в полиции это опровергли.