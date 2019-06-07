Месси впал в уныние накануне Кубка Америки

Аргентинец не верит, что его сборная может выиграть Кубок Америки. И объясняет, почему.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лео Месси оценил шансы национальной сборной на предстоящем Кубке Америки. Его слова приводит «TyC Sport».

Месси заметил, что в нынешнем году аргентинцы не являются фаворитами турнира, как это бывало ранее, так как в команде идёт перестройке. Кроме того, сам футболист до сих пор подавлен вылетом из Лиги чемпионов.

- Я до сих пор чувствую себя уставшим морально и физически. Меня до сих пор не отпускает ситуация с вылетом из Лиги чемпионов, - сказал Месси.

Напомним, Кубок Америки по футболу стартует 15 июня. В полуфинале ЛЧ «Барселона» уступила «Ливерпулю» по сумме двух матчей, потерпев гостевое поражение со счётом 0:4.