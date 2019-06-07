Экономика

Константин Большаков
7 Июня, 2019 14:13

Лукашенко пришёл в ярость: «Ползать на коленях перед Россией не буду»

Александр Лукашенко.
Источник: sobesednik.ru
#Лукашенко

#Беларусь

#нефть
Минск, 07 Июня - DIXINEWS.

Так белорусский лидер отреагировал на компенсации за «грязную» нефть. Якобы, Москва хочет обделить деньгами своего соседа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что Россия может выплатить Минску компенсацию за загрязнение нефтепровода «Дружба». Слова Лукашенко приводит местное агентства «Белта».

В частности, Лукашенко возмутило то, что западным партнёрам Россия может заплатить 800 млн долларов, а белорусам, которые, по его словам, пострадали больше всех, всего лишь 20 млн долларов. Подобные вопросы белорусский лидер призвал решать «по-деловому».

- Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать, - резюмировал Лукашенко.

Напомним, о загрязнении нефтепровода «Дружба» стало известно в апреле 2019 года. По данному факту заведено уголовное дело.

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