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Константин Большаков
7 Июня, 2019 12:46
Трамп честно рассказал, что мешает отношениям с Россией
Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: tribktla.files.wordpress.com
Вашингтон, 07 Июня - DIXINEWS.
Так называемая «охота на ведьм» пошатнула отношения Вашингтона и Москвы. Такое мнение озвучил глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что у Америки могут быть хорошие отношения с Россией. Однако этому помешало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы.
- Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой охотой на ведьм, - сказал американский президент.
Как отмечает РБК, расследование Мюллера длилось с 2017 по март 2019 года. В результате связи Москвы и предвыборного штаба обнаружено не было.
Сам Дональд Трамп заявил в апреле, что демократы расследовали то, чего не было. Президент РФ Владимир Путин также говорил, что никакого сговора с Трампом у России не было.
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