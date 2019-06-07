Политика

Константин Большаков
7 Июня, 2019 12:46

Трамп честно рассказал, что мешает отношениям с Россией

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: tribktla.files.wordpress.com
#Трамп

#Путин

#США
Вашингтон, 07 Июня - DIXINEWS.

Так называемая «охота на ведьм» пошатнула отношения Вашингтона и Москвы. Такое мнение озвучил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что у Америки могут быть хорошие отношения с Россией. Однако этому помешало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы.

- Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой охотой на ведьм, - сказал американский президент.

Как отмечает РБК, расследование Мюллера длилось с 2017 по март 2019 года. В результате связи Москвы и предвыборного штаба обнаружено не было.

Сам Дональд Трамп заявил в апреле, что демократы расследовали то, чего не было. Президент РФ Владимир Путин также говорил, что никакого сговора с Трампом у России не было.

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