В Восточно-Китайском море произошёл инцидент с военными кораблями США и России

Американское судно подрезало российский корабль. Наши военные уже предъявили протест коллегам из Штатов.

В акватории Восточно-Китайского моря произошёл инцидент между российским противолодочным кораблём и американским крейсером. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота России, американское судно совершило опасный манёвр вблизи нашего корабля.

По данным «Интерфакса», инцидент произошёл 7 июня в 6:35 часов по московскому времени, его участниками оказались большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» и крейсер USS Chancellorsville, которые шли параллельным курсом.

- Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах, - рассказали наши военные.

Благодаря манёврам российского экипажа, столкновения удалось избежать. Американской стороне уже предъявлен протест, в США действия своих моряков пока не прокомментировали.