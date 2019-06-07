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Константин Большаков
7 Июня, 2019 12:02
В Восточно-Китайском море произошёл инцидент с военными кораблями США и России
USS Chancellorsville.
Источник: upload.wikimedia.org
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.
Американское судно подрезало российский корабль. Наши военные уже предъявили протест коллегам из Штатов.
В акватории Восточно-Китайского моря произошёл инцидент между российским противолодочным кораблём и американским крейсером. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота России, американское судно совершило опасный манёвр вблизи нашего корабля.
По данным «Интерфакса», инцидент произошёл 7 июня в 6:35 часов по московскому времени, его участниками оказались большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» и крейсер USS Chancellorsville, которые шли параллельным курсом.
- Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах, - рассказали наши военные.
Благодаря манёврам российского экипажа, столкновения удалось избежать. Американской стороне уже предъявлен протест, в США действия своих моряков пока не прокомментировали.
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