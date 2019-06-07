Общество

Константин Большаков
7 Июня, 2019 10:40

Мария Захарова откровенно высказалась о Любови Соболь

Любовь Соболь.
Источник: followhd.com
#Захарова

#Соболь

#Симоньян
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.

Представитель внешнедипломатического ведомства поиронизировала над оппозиционеркой. Ранее у той возник конфликт с Симоньян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент между кандидатом в депутаты Мосгордумы Любовью Соболь и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.

- Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить, - написала представитель министерства на своей странице в фейсбуке.

Напомним, ранее «Эхо Москвы» сообщило, что Любовь Соболь попыталась поговорить с Маргаритой Симоньян в редакции радиостанции. Из-за настойчивости Соболь Симоньян разнервничалась и попала в больницу.

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Мария Захарова откровенно высказалась о Любови Соболь





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