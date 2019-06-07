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Константин Большаков
7 Июня, 2019 10:23
Россия нарастит военный контингент в Венесуэле
Военные Венесуэлы.
Источник: dw.com
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.
О такой идее рассказали наши дипломаты. В Москве готовы отправить дополнительных специалистов в Латинскую Америку.
Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что российские власти готовы отправить дополнительный контингент военных специалистов в Венесуэлу. Слова Щетинина передаёт «Интерфакс».
Дипломат отметил, что в любую работу, в том числе по обслуживанию техники, вовлечены люди, когда больше, а когда меньше, в связи с чем Москва готова отправить в Венесуэлу столько людей, сколько потребуется.
- Если потребуется больше, мы введём больше, - сказал дипломат в беседе с журналистами на полях ПМЭФ.
Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле находятся около 100 российских военных, которые обслуживают технику армии страны.
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