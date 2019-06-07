Россия нарастит военный контингент в Венесуэле

О такой идее рассказали наши дипломаты. В Москве готовы отправить дополнительных специалистов в Латинскую Америку.

Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что российские власти готовы отправить дополнительный контингент военных специалистов в Венесуэлу. Слова Щетинина передаёт «Интерфакс».

Дипломат отметил, что в любую работу, в том числе по обслуживанию техники, вовлечены люди, когда больше, а когда меньше, в связи с чем Москва готова отправить в Венесуэлу столько людей, сколько потребуется.

- Если потребуется больше, мы введём больше, - сказал дипломат в беседе с журналистами на полях ПМЭФ.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле находятся около 100 российских военных, которые обслуживают технику армии страны.