Спорт

Константин Большаков
7 Июня, 2019 09:42

Власти Дагестана не оставили надежды «Анжи»

Владимир Васильев.
Источник: er.ru
#Анжи

#футбол

#Васильев
Махачкала, 07 Июня - DIXINEWS.

Республика не найдёт денег для клуба в своём бюджете. В команде назвали это предательством.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что республика не будет оказывать финансовую поддержку футбольному клубу «Анжи». Слова Васильева опубликовало издание «Р-Спорт».

Васильев признал, что «Анжи» находится в тяжёлой финансовой ситуации, но в бюджете Дагестана просто нет денег, чтобы содержать команду. Глава напомнил, что регион является дотационным, и не может позволить себе тратить бюджетные деньги на «бизнес-проект».

Ранее тренер «Анжи» Магомед Адиев обвинил власти Дагестана в предательстве клуба из-за нежелания помочь с финансами. Когда наступили тяжелые времена, политики, ранее ассоциировавшие себя с командой, начали уходить в тень, заметил Адиев.

Напомним, в нынешнем сезоне «Анжи» вылетел из РПЛ, а из-за проблем с финансированием не сумел пройти лицензирование и не попал в ФНЛ. В ближайших планах руководства клуба – заявиться в Профессиональную футбольную лигу.

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