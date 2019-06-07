Власти Дагестана не оставили надежды «Анжи»

Республика не найдёт денег для клуба в своём бюджете. В команде назвали это предательством.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что республика не будет оказывать финансовую поддержку футбольному клубу «Анжи». Слова Васильева опубликовало издание «Р-Спорт».

Васильев признал, что «Анжи» находится в тяжёлой финансовой ситуации, но в бюджете Дагестана просто нет денег, чтобы содержать команду. Глава напомнил, что регион является дотационным, и не может позволить себе тратить бюджетные деньги на «бизнес-проект».

Ранее тренер «Анжи» Магомед Адиев обвинил власти Дагестана в предательстве клуба из-за нежелания помочь с финансами. Когда наступили тяжелые времена, политики, ранее ассоциировавшие себя с командой, начали уходить в тень, заметил Адиев.

Напомним, в нынешнем сезоне «Анжи» вылетел из РПЛ, а из-за проблем с финансированием не сумел пройти лицензирование и не попал в ФНЛ. В ближайших планах руководства клуба – заявиться в Профессиональную футбольную лигу.