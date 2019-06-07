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Константин Большаков
7 Июня, 2019 09:29
Катастрофа Ан-148 оставила без работы десятки пилотов
Ан-148 "Саратовских авиалиний".
Источник: primamedia.ru
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.
Выяснилось, что их документы являются недействительными. Но стало известно об этом лишь после трагедии, случившейся в том году.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что после авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в прошлом году, без работы остались десятки пилотов. Слова Чайки приводит «Коммерсант».
В ходе прокурорских проверок выяснилось, что указанные лётчики учились в Южно-Уральском государственном университете, который не имел сертификата авиационного учебного центра и утверждённой Росавиацией программы подготовки.
В результате пилотов лишили свидетельств, работу они потеряли. Они обратились в суд, но все иски были отклонены, пишет издание.
Напомним, Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье. Погиб 71 человек. В ходе расследования выяснилось, что второй пилот лайнера не имел профильного образования, а лишь окончил курсы переподготовки.
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