Раскрыты подробности инцидента с аэробусом в Домодедово

Лайнеру пришлось вернуться в воздушную гавань и приземлиться. Сработал один из датчиков о неисправности шасси.

Чуть менее часа назад в московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский Airbus A320. Об этом сообщило РИА «Новости», которое ссылается на источники в экстренных службах.

Известно, что лайнер вылетел из Москвы во французский город Бордо рейсом 793. В воздухе сработал датчик о неисправности шасси, в результате чего экипаж самолёта принял решение вернуться в воздушную гавань.

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Домодедово, в 14:40 часов лайнер благополучно коснулся земли.

Причины инцидента теперь будут устанавливать специалисты.