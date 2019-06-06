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Константин Большаков
6 Июня, 2019 15:34
Раскрыты подробности инцидента с аэробусом в Домодедово
Airbus A320.
Источник: havayolu101.com
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.
Лайнеру пришлось вернуться в воздушную гавань и приземлиться. Сработал один из датчиков о неисправности шасси.
Чуть менее часа назад в московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский Airbus A320. Об этом сообщило РИА «Новости», которое ссылается на источники в экстренных службах.
Известно, что лайнер вылетел из Москвы во французский город Бордо рейсом 793. В воздухе сработал датчик о неисправности шасси, в результате чего экипаж самолёта принял решение вернуться в воздушную гавань.
В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Домодедово, в 14:40 часов лайнер благополучно коснулся земли.
Причины инцидента теперь будут устанавливать специалисты.
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