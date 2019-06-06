Экономика

Константин Большаков
6 Июня, 2019 15:15

Российские власти открестились от суверенного Рунета

Максим Акимов.
Источник: regnum.ru
#Акимов

#рунет

#ПМЭФ
Санкт-Петербург, 06 Июня - DIXINEWS.

Речь идёт лишь о защите отечественного сегмента Всемирной паутины. А изобретать велосипед наши чиновники не собираются.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что российские власти не собираются создавать суверенный интернет. Такое заявление высокопоставленный чиновник сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передаёт «Интерфакс».

По словам Акимова, закон об устойчивом Рунете направлен на то, чтобы защитить Всемирную паутину на нашей территории от внешних угроз.

- Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет, - резюмировал чиновник.

В качестве причины мер защиты Рунета Акимов назвал изменение международной обстановки, которое влечёт внешние или потенциальные угрозы.

Напомним, закон об устойчивом Рунете вступит в силу 1 ноября 2019 года. По сведениям СМИ, на его исполнение выделят из бюджета страны 30 млрд рублей.

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