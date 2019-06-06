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Константин Большаков
6 Июня, 2019 15:15
Российские власти открестились от суверенного Рунета
Максим Акимов.
Источник: regnum.ru
Санкт-Петербург, 06 Июня - DIXINEWS.
Речь идёт лишь о защите отечественного сегмента Всемирной паутины. А изобретать велосипед наши чиновники не собираются.
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что российские власти не собираются создавать суверенный интернет. Такое заявление высокопоставленный чиновник сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передаёт «Интерфакс».
По словам Акимова, закон об устойчивом Рунете направлен на то, чтобы защитить Всемирную паутину на нашей территории от внешних угроз.
- Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет, - резюмировал чиновник.
В качестве причины мер защиты Рунета Акимов назвал изменение международной обстановки, которое влечёт внешние или потенциальные угрозы.
Напомним, закон об устойчивом Рунете вступит в силу 1 ноября 2019 года. По сведениям СМИ, на его исполнение выделят из бюджета страны 30 млрд рублей.
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