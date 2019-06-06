Российские власти открестились от суверенного Рунета

Речь идёт лишь о защите отечественного сегмента Всемирной паутины. А изобретать велосипед наши чиновники не собираются.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что российские власти не собираются создавать суверенный интернет. Такое заявление высокопоставленный чиновник сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передаёт «Интерфакс».

По словам Акимова, закон об устойчивом Рунете направлен на то, чтобы защитить Всемирную паутину на нашей территории от внешних угроз.

- Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет, - резюмировал чиновник.

В качестве причины мер защиты Рунета Акимов назвал изменение международной обстановки, которое влечёт внешние или потенциальные угрозы.

Напомним, закон об устойчивом Рунете вступит в силу 1 ноября 2019 года. По сведениям СМИ, на его исполнение выделят из бюджета страны 30 млрд рублей.