Депутаты Верховной Рады вновь пошли против Зеленского

Они отказались увольнять двух крупных чиновников. Новый президент желал поставить на посты своих людей.

Депутаты Верховной Рады выступили против увольнения министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

С инициативой отставки указанных силовиков выступал президент страны Владимир Зеленский. Однако в ходе голосования за отставку Полторака выступили лишь 67 человек, а за отставку Грицака – 78 депутатов. Тогда как для увольнения необходимо было не менее 226 голосов.

При этом предложение Зеленского поддержали депутаты от партии «Батькивщина», которую возглавляет экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, указывает источник.

Напомним, на должности главы СБУ Владимир Зеленский пожелал видеть депутата «Батькивщины» Владислава Бухарева. В конце мая в ведомстве были проведены кадровые чистки.