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Константин Большаков
6 Июня, 2019 14:52
Депутаты Верховной Рады вновь пошли против Зеленского
Владимир Зеленский.
Источник: unian.net
Киев, 06 Июня - DIXINEWS.
Они отказались увольнять двух крупных чиновников. Новый президент желал поставить на посты своих людей.
Депутаты Верховной Рады выступили против увольнения министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».
С инициативой отставки указанных силовиков выступал президент страны Владимир Зеленский. Однако в ходе голосования за отставку Полторака выступили лишь 67 человек, а за отставку Грицака – 78 депутатов. Тогда как для увольнения необходимо было не менее 226 голосов.
При этом предложение Зеленского поддержали депутаты от партии «Батькивщина», которую возглавляет экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, указывает источник.
Напомним, на должности главы СБУ Владимир Зеленский пожелал видеть депутата «Батькивщины» Владислава Бухарева. В конце мая в ведомстве были проведены кадровые чистки.
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