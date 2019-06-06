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Константин Большаков
6 Июня, 2019 14:52

Депутаты Верховной Рады вновь пошли против Зеленского

Владимир Зеленский.
Источник: unian.net
#Верховнаярада

#Зеленский

#Украина
Киев, 06 Июня - DIXINEWS.

Они отказались увольнять двух крупных чиновников. Новый президент желал поставить на посты своих людей.

Депутаты Верховной Рады выступили против увольнения министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

С инициативой отставки указанных силовиков выступал президент страны Владимир Зеленский. Однако в ходе голосования за отставку Полторака выступили лишь 67 человек, а за отставку Грицака – 78 депутатов. Тогда как для увольнения необходимо было не менее 226 голосов.

При этом предложение Зеленского поддержали депутаты от партии «Батькивщина», которую возглавляет экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, указывает источник.

Напомним, на должности главы СБУ Владимир Зеленский пожелал видеть депутата «Батькивщины» Владислава Бухарева. В конце мая в ведомстве были проведены кадровые чистки.

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