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Константин Большаков
6 Июня, 2019 12:00
Экстренно госпитализирован знаменитый российский актёр
Александр Панкратов-Чёрный.
Источник: ncrim.ru
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.
Ему стало плохо прямо на улице. Артиста немедленно отправили в больницу.
Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу. Такую информацию в четверг, 6 июня, приводит телеканал «РЕН-ТВ».
По сведениям издания, Панкратову-Чёрному стало плохо сегодня утром. В это время он находился на детской площадке, недалеко от набережной в центре Москвы. Ему сразу же вызвали «скорую помощь», которая доставила артиста в больницу.
Насколько известно, актёр находится в тяжёлом состоянии. Диагноз и другие подробности госпитализации не раскрываются.
Отметим, что Александр Панкратов-Чёрный известен по ролям в таких знаменитых картинах, как «Мы из джаза», «Ширли-Мырли», «Зимний вечер в Гаграх» и многих других.
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