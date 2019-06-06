Экстренно госпитализирован знаменитый российский актёр

Ему стало плохо прямо на улице. Артиста немедленно отправили в больницу.

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу. Такую информацию в четверг, 6 июня, приводит телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям издания, Панкратову-Чёрному стало плохо сегодня утром. В это время он находился на детской площадке, недалеко от набережной в центре Москвы. Ему сразу же вызвали «скорую помощь», которая доставила артиста в больницу.

Насколько известно, актёр находится в тяжёлом состоянии. Диагноз и другие подробности госпитализации не раскрываются.

Отметим, что Александр Панкратов-Чёрный известен по ролям в таких знаменитых картинах, как «Мы из джаза», «Ширли-Мырли», «Зимний вечер в Гаграх» и многих других.