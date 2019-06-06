Экономика

Константин Большаков
6 Июня, 2019 10:43

Правительство отреагировало на спор ФСБ и «Яндекса»

Максим Акимов.
Источник: iot.ru
#Яндекс

#ФСБ

#Акимов
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

В кабмине пообещали оградить компанию от излишнего давления. И оценили её важность для экономики не только нашей страны, но и всего мира.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заверил, что правительство постарается оградить «Яндекс» от «чрезмерного административного давления». Такое заявление чиновник сделал в беседе с «Интерфаксом».

Как отметил представитель правительства, «Яндекс» важен как для национальной, так и для глобальной экономики.

- Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали, - сказал Акимов.

Напомним, ранее РБК сообщал, что «Яндекс» не предоставил ФСБ доступ к ключам шифрования для «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». В компании говорили, что можно соблюдать закон Яровой, не нарушая конфиденциальность данных пользователей.

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