Религия

Константин Большаков
6 Июня, 2019 09:15

В Екатеринбурге выбрали популярные площадки для постройки храма

Протесты в Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра.
Источник: tass.ru
#храм

#Екатеринбург

#опрос
Екатеринбург, 06 Июня - DIXINEWS.

Сквер, из-за которого разгорелся скандал, также попал в ТОП-3. Опрос проводился через сайт городской мэрии.

Администрация Екатеринбурга опубликовала список предложений жителей города по поводу того, где может быть построен храм Святой Екатерины, вокруг проекта которого в мае разгорелись ожесточённые споры и акции протеста. Список представлен на официальном портале города.

Так, первое место из 61 занял пустырь на перекрёстке улиц Белинского-Фурманова, второе место – улица Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели». Третье место занял тот самый сквер у Драмтеатра.

Опрос проводился с 20 по 30 мая. В администрацию Екатеринбурга за это время поступило 11079 предложений.

Согласно задумкам властей, поступившие предложение будут внесены в список для общегородского опроса граждан. Когда он пройдёт, пока неизвестно.

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