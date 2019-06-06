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Константин Большаков
6 Июня, 2019 09:15
В Екатеринбурге выбрали популярные площадки для постройки храма
Протесты в Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра.
Источник: tass.ru
Екатеринбург, 06 Июня - DIXINEWS.
Сквер, из-за которого разгорелся скандал, также попал в ТОП-3. Опрос проводился через сайт городской мэрии.
Администрация Екатеринбурга опубликовала список предложений жителей города по поводу того, где может быть построен храм Святой Екатерины, вокруг проекта которого в мае разгорелись ожесточённые споры и акции протеста. Список представлен на официальном портале города.
Так, первое место из 61 занял пустырь на перекрёстке улиц Белинского-Фурманова, второе место – улица Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели». Третье место занял тот самый сквер у Драмтеатра.
Опрос проводился с 20 по 30 мая. В администрацию Екатеринбурга за это время поступило 11079 предложений.
Согласно задумкам властей, поступившие предложение будут внесены в список для общегородского опроса граждан. Когда он пройдёт, пока неизвестно.
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