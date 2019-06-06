Названа причина задержания министра лесного комплекса Иркутской области

Чиновника подозревают в серьёзном преступлении. Ему грозит большой тюремный срок.

Следователи задержали в аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнили силовики, Шеверду подозревают в превышении должностных полномочий, максимальное наказание по данной статье – 10 лет тюрьмы.

Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела о санитарной рубке леса в природном заказнике «Туколонь», где деревья уничтожили на площади 120 гектаров. Причинённый ущерб составил около 750 млн рублей.

В ближайшее время Шеверде, который стал четвёртым фигурантом по данному делу, предъявят обвинения. Следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу на время расследования.