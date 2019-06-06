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Константин Большаков
6 Июня, 2019 08:18
Названа причина задержания министра лесного комплекса Иркутской области
Сергей Шеверда.
Источник: butb.by
Иркутск, 06 Июня - DIXINEWS.
Чиновника подозревают в серьёзном преступлении. Ему грозит большой тюремный срок.
Следователи задержали в аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как уточнили силовики, Шеверду подозревают в превышении должностных полномочий, максимальное наказание по данной статье – 10 лет тюрьмы.
Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела о санитарной рубке леса в природном заказнике «Туколонь», где деревья уничтожили на площади 120 гектаров. Причинённый ущерб составил около 750 млн рублей.
В ближайшее время Шеверде, который стал четвёртым фигурантом по данному делу, предъявят обвинения. Следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу на время расследования.
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