Силовые структуры

Константин Большаков
6 Июня, 2019 08:18

Названа причина задержания министра лесного комплекса Иркутской области

Сергей Шеверда.
Источник: butb.by
#СКР

#лес

#Шеверда
Иркутск, 06 Июня - DIXINEWS.

Чиновника подозревают в серьёзном преступлении. Ему грозит большой тюремный срок.

Следователи задержали в аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнили силовики, Шеверду подозревают в превышении должностных полномочий, максимальное наказание по данной статье – 10 лет тюрьмы.

Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела о санитарной рубке леса в природном заказнике «Туколонь», где деревья уничтожили на площади 120 гектаров. Причинённый ущерб составил около 750 млн рублей.

В ближайшее время Шеверде, который стал четвёртым фигурантом по данному делу, предъявят обвинения. Следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу на время расследования.

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