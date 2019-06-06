Спорт

Константин Большаков
6 Июня, 2019 08:09

В сборной России рассказали о подготовке к игре с Сан-Марино

Игроки сборной России.
Источник: rfs.ru
#сборнаяроссии

#ЧЕ2020

#футбол
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Матч состоится уже на этих выходных. О подготовительном процессе высказались российские футболисты из национальной команды.

Игроки сборной России Маринато Гилерме, Зелимхан Бакаев и Евгений Чернов рассказали журналистам о подготовке к игре со сборной Сан-Марино. Слова спортсменов передала пресс-служба Российского футбольного союза.

Так, Гилерме сказал, что ещё неизвестно, кто будет стоять в воротах на предстоящем матче, и похвалил дебютанта национальной команды Сергея Песьякова, отметив, что с ним приятно работать.

Полузащитник Бакаев признал, что уже привык находиться в роли игрока сборной страны, и рассказал, что Станислав Черчесов является строгим и требовательным, но одновременно с этим очень позитивным тренером. А финал Лиги чемпионом между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» россиянин назвал скучным (победил «Ливерпуль» 2:0).

- Мы очень серьезно готовимся и психологически, и физически. Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть и как можно крупнее, - заявил Бакаев, говоря о подготовке к матчу с Сан-Марино.

Защитник Чернов добавил, что в команде царит прекрасное настроение, все полностью сконцентрированы на матчах и желают добиться результата.

Напомним, в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы – 2020 сборная России сыграет 8 июня с Сан-Марино и 11 июня с Кипром.

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