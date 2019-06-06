Лавров прокомментировал встречу Путина и Зеленского

Пока нет никаких предпосылок, чтобы такой контакт состоялся. Так как из Киева доносятся противоречивые заявления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность встречи президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

По словам Лаврова, в Кремле пока не знают, какой политики будет придерживаться новое руководство Украины относительно минских соглашений и в целом на российском направлении.

- Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией, - сказал Лавров.

При этом дипломат подчеркнул, что переговоры в «нормандском» формате – это не переговоры с Россией, так как при них присутствуют представители четырёх государств.

Напомним, накануне в ходе заседания трёхсторонней контактной группы по Донбассу представитель Украины Леонид Кучма предложил снять блокаду с ряда районов региона.