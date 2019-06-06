Политика

Константин Большаков
6 Июня, 2019 07:29

Раскрыты подробности переговоров контактной группы по Донбассу

Леонид Кучма.
Источник: president.gov.ua
#Донбасс

#переговоры

#ОБСЕ
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Украинскую сторону представляет бывший глава государства. Отмечается, что переговоры имели оптимистичные результаты.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу прошли оптимистично. Слова политика приводит агентство «ТАСС».

Как отметил Сайдик, стороны договорились о разведении сил в станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. Кроме того, обсуждались гуманитарные вопросы, а также снятие блокады с части регионов юго-востока Украины.

В свою очередь «Известиям» представитель ЛНР на переговорах ТКГ Родион Мирошник сказал, что на встрече было больше конструктивного подхода и осторожного отношения к заявлениям, добавив, что определённый прогресс есть.

Напомним, заседание ТКГ прошло накануне, 5 июня. Украинскую сторону представлял второй президент страны Леонид Кучма, который озвучил идею о снятии блокады с отдельных районов Донбасса.

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