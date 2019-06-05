ПСЖ остался без своего легендарного вратаря

Голкипер, чьё имя уже стало нарицательный в спортивной среде, ушёл из парижского клуба. Где он продолжит карьеру, пока не сообщается.

41-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покидает французский ПСЖ. Такое сообщение появилось на официальной странице парижан в твиттере.

Как отметили в клубе, Буффон оставался джентльменом на поле и за его пределами, и являлся «необыкновенным товарищем по команде».

- Мы желаем вам всего наилучшего для продолжения карьеры, до свидания и спасибо! – попрощались в ПСЖ с Буффоном.

Где продолжит карьеру легендарный голкипер не уточняется. Вместе с ПСЖ, куда он перешёл из «Ювентуса» в прошлом году, Буффон успел выиграть чемпионат и суперкубок Франции.