Спорт

Константин Большаков
5 Июня, 2019 20:03

ПСЖ остался без своего легендарного вратаря

Джанлуиджи Буффон.
Источник: tsn.ua
#футбол

#ПСЖ

#Буффон
Париж, 05 Июня - DIXINEWS.

Голкипер, чьё имя уже стало нарицательный в спортивной среде, ушёл из парижского клуба. Где он продолжит карьеру, пока не сообщается.

41-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покидает французский ПСЖ. Такое сообщение появилось на официальной странице парижан в твиттере.

Как отметили в клубе, Буффон оставался джентльменом на поле и за его пределами, и являлся «необыкновенным товарищем по команде».

- Мы желаем вам всего наилучшего для продолжения карьеры, до свидания и спасибо! – попрощались в ПСЖ с Буффоном.

Где продолжит карьеру легендарный голкипер не уточняется. Вместе с ПСЖ, куда он перешёл из «Ювентуса» в прошлом году, Буффон успел выиграть чемпионат и суперкубок Франции.

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