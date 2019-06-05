Экология

Константин Большаков
5 Июня, 2019 17:22

Трамп обвинил Россию в загрязнении экологии

Дональд Трамп.
Источник: dsnews.ua
#Трамп

#экология

#США
Вашингтон, 05 Июня - DIXINEWS.

Кроме нас, в списке американского лидера ещё несколько стран. А США он назвал одной из самых чистых стран.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Китай, Индию и ряд других стран в загрязнении экологии на планете. Такое заявление Трамп сделал после беседы на тему глобального потепления с британским принцем Чарльзом, пишет «The Guardian».

Трамп признал, что согласился с доводами Чарльза о глобальном потеплении, однако отказался и далее вкладываться в борьбу с климатическими изменениями. По мнению американского президента, природа в США – одна из самых чистых в мире.

- Китай Индия, Россия, многие другие страны — там не особенно хороший воздух, такая же вода, там экология загрязнена. В некоторых городах там невозможно дышать, - заметил Дональд Трамп.

Напомним, нынешний президент Америки скептически высказывается о глобальном потеплении, называя учёных, исследующих эту проблему, «сосущими деньги умниками».

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