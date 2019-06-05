Экономика

Константин Большаков
5 Июня, 2019 15:16

Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину

Дмитрий Медведев.
Источник: f7.pmo.e
#Медведев

#газ

#Украина
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.

По словам главы кабмина, новое соглашение должно быть выгодно обеим сторонам. Срок нынешнего контракта подходит к концу.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию. Однако это соглашение должно быть выгодно обеим сторонам, пишет «Интерфакс».

Медведев отметил, что для продления контракта прагматичные соображения Киева должны победить политические спекуляции. Премьер подчеркнул, что российские власти не отказываются от пролонгации договора.

Ранее Медведев также заявлял, что для сохранения транзита российского газа через Украину необходимо урегулировать отношения между компаниями, заключить выгодные условия и наладить стабильную политическую обстановку.

Напомним, действие нынешнего контракта, рассчитанного на 10 лет, заканчивается в конце 2019 года.

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