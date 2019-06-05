Технологии и наука

Константин Большаков
5 Июня, 2019 14:54

Результаты ЕГЭ будут опубликованы «Вконтакте»

ЕГЭ.
Источник: anapa-ch.ru
#ЕГЭ

#соцсети

#выпускники
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.

Студенты разработали такое приложение для выпускников. Оно уже доступно пользователям социальной сети.

Студенты НИУ ВШЭ разработали приложение для социальной сети «Вконтакте», которое позволит пользователям сервиса посмотреть результаты Единого государственного экзамена. Как пишет «Российская газета», на сайте запущено приложение под названием «Результаты ЕГЭ».

Издание отмечает, что для разработки приложения использовалась платформа VK Mini Apps. С помощью него можно получать уведомления о статусе экзамена, узнавать число полученных баллов.

Вся информация берётся с официального портала Единого государственного экзамена.

Напомним, в этом году основная волна сдачи ЕГЭ началась в конце мая. Всего экзамен сдадут более 750 тысяч человек.

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