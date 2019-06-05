|
Константин Большаков
5 Июня, 2019 14:22
Губернатор Астраханской области лишился своего поста
Сергей Морозов.
Источник: gazprom.ru
Астрахань, 05 Июня - DIXINEWS.
Ему уже назначили временного преемника. Такое решение приняли в Кремле.
В среду, 5 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Указ, подписанный главой государства, вступает в силу со дня подписания.
- Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области, - сказано в опубликованном сообщении.
Причины отставки Морозова не уточняются. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.
Игорь Бабушкин ранее был замглавы Росимущества и заместителем полпреда президента РФ в СКФО.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия