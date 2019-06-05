Политика

Константин Большаков
5 Июня, 2019 14:22

Губернатор Астраханской области лишился своего поста

Сергей Морозов.
Источник: gazprom.ru
#Путин

#СергейМорозов

#губернаторы
Астрахань, 05 Июня - DIXINEWS.

Ему уже назначили временного преемника. Такое решение приняли в Кремле.

В среду, 5 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Указ, подписанный главой государства, вступает в силу со дня подписания.

- Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области, - сказано в опубликованном сообщении.

Причины отставки Морозова не уточняются. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.

Игорь Бабушкин ранее был замглавы Росимущества и заместителем полпреда президента РФ в СКФО.

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