Губернатор Астраханской области лишился своего поста

Ему уже назначили временного преемника. Такое решение приняли в Кремле.

В среду, 5 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Указ, подписанный главой государства, вступает в силу со дня подписания.

- Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области, - сказано в опубликованном сообщении.

Причины отставки Морозова не уточняются. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.

Игорь Бабушкин ранее был замглавы Росимущества и заместителем полпреда президента РФ в СКФО.