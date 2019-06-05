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Константин Большаков
5 Июня, 2019 13:36
Мэр российского города вышла на улицу и упала в лужу
Оксана Фадина.
Источник: om1.ru
Омск, 05 Июня - DIXINEWS.
Чиновница решила сделать обход городских улиц. Их состояние оказалось неважным.
Неприятный инцидент произошёл с мэром Омска Оксаной Фадиной. Как пишет «Город 55», глава города вышла на инспекцию улиц и, попытавшись перепрыгнуть одну из луж, упала в грязь.
Кадры произошедшего опубликованы в твиттере телеканала «НТВ» с припиской «из интернета так просто ничего не удалишь».
- Дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится, - отметила сама Фадина.
В связи с курьёзом мэр резюмировала, что данная ситуация является показательной, так как у неё имеются вопросы к состоянию придомовых территорий, и над ними следует задуматься чиновникам из муниципалитета.
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