Мэр российского города вышла на улицу и упала в лужу

Чиновница решила сделать обход городских улиц. Их состояние оказалось неважным.

Неприятный инцидент произошёл с мэром Омска Оксаной Фадиной. Как пишет «Город 55», глава города вышла на инспекцию улиц и, попытавшись перепрыгнуть одну из луж, упала в грязь.

Кадры произошедшего опубликованы в твиттере телеканала «НТВ» с припиской «из интернета так просто ничего не удалишь».

Мэр Омска Оксана Фадина решила проверить, как там поживает ее город, и во время обхода аварийного дома упала в грязную лужу. Все это показали омичам в прямом эфире, но потом пресс-служба мэра удалила видео. Но мы-то с вами знаем, что из Интернета так просто ничего не удалишь pic.twitter.com/lD7na40y2a — НТВ (@ntvru) 5 июня 2019 г.

- Дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится, - отметила сама Фадина.

В связи с курьёзом мэр резюмировала, что данная ситуация является показательной, так как у неё имеются вопросы к состоянию придомовых территорий, и над ними следует задуматься чиновникам из муниципалитета.