Власть

Константин Большаков
5 Июня, 2019 13:36

Мэр российского города вышла на улицу и упала в лужу

Оксана Фадина.
Источник: om1.ru
#омск

#Фадина

#жкх
Омск, 05 Июня - DIXINEWS.

Чиновница решила сделать обход городских улиц. Их состояние оказалось неважным.

Неприятный инцидент произошёл с мэром Омска Оксаной Фадиной. Как пишет «Город 55», глава города вышла на инспекцию улиц и, попытавшись перепрыгнуть одну из луж, упала в грязь.

Кадры произошедшего опубликованы в твиттере телеканала «НТВ» с припиской «из интернета так просто ничего не удалишь».

- Дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится, - отметила сама Фадина.

В связи с курьёзом мэр резюмировала, что данная ситуация является показательной, так как у неё имеются вопросы к состоянию придомовых территорий, и над ними следует задуматься чиновникам из муниципалитета.

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