Бизнес

Константин Большаков
5 Июня, 2019 12:54

Помощник Путина назвал российских миллиардеров «дураками и идиотами»

Андрей Белоусов.
Источник: polit.ru
#Белоусов

#бизнесмены

#миллиардеры
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.

Так он прокомментировал недавний скандал с предложением изъять сверхприбыль у компаний. Чиновник признался, что его не так поняли.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что узнал имена бизнесменов, через которых в прессу утекла идея об изъятии сверхдоходов у 14 компаний в размере более 500 млрд рублей. Слова чиновника приводит журнал «Forbes».

По мнению Белоусова, бумага попала к бизнесменам из-за утечки в правительстве, и, попав в прессу, вызвала эффект «гранаты, брошенной в курятник». Называть имена помощник российского лидера не стал, не желая обваливать акции компаний.

- Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты, - резюмировал Андрей Белоусов.

Чиновник также заметил, что бизнесмены, прежде чем общаться с журналистами, могли сначала позвонить ему и выяснить всю правду, однако до этого они «не додумались».

Напомним, предложение об изъятии сверхдоходов появилось в прессе летом прошлого года.

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