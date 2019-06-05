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Константин Большаков
5 Июня, 2019 12:54
Помощник Путина назвал российских миллиардеров «дураками и идиотами»
Андрей Белоусов.
Источник: polit.ru
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.
Так он прокомментировал недавний скандал с предложением изъять сверхприбыль у компаний. Чиновник признался, что его не так поняли.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что узнал имена бизнесменов, через которых в прессу утекла идея об изъятии сверхдоходов у 14 компаний в размере более 500 млрд рублей. Слова чиновника приводит журнал «Forbes».
По мнению Белоусова, бумага попала к бизнесменам из-за утечки в правительстве, и, попав в прессу, вызвала эффект «гранаты, брошенной в курятник». Называть имена помощник российского лидера не стал, не желая обваливать акции компаний.
- Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты, - резюмировал Андрей Белоусов.
Чиновник также заметил, что бизнесмены, прежде чем общаться с журналистами, могли сначала позвонить ему и выяснить всю правду, однако до этого они «не додумались».
Напомним, предложение об изъятии сверхдоходов появилось в прессе летом прошлого года.
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