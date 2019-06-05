|
Константин Большаков
5 Июня, 2019 12:26
Силовики нашли убийцу бывшего военного в Подмосковье
Следственный комитет.
Источник: sledcom.ru
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.
Ему уже предъявили обвинения. Бывший спецназовец поплатился за то, что пытался защитить незнакомца от избиения.
Следователи предъявили обвинения в убийстве одному из фигурантов дела о драке в Красногорске, которая закончилась насильственной смертью бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Всего по делу проходят трое фигурантов, для всех следствие будет просить меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение, - отметили в Следственном комитете.
Напомним, трагедия в Красногорске произошла 1 июня. Никита Белянкин, ветеран боевых действий, служивший в Сирии, заступился за мужчину, которого избивала толпа, и получил удар ножом в сердце.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия