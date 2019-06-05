Силовики нашли убийцу бывшего военного в Подмосковье

Ему уже предъявили обвинения. Бывший спецназовец поплатился за то, что пытался защитить незнакомца от избиения.

Следователи предъявили обвинения в убийстве одному из фигурантов дела о драке в Красногорске, которая закончилась насильственной смертью бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Всего по делу проходят трое фигурантов, для всех следствие будет просить меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение, - отметили в Следственном комитете.

Напомним, трагедия в Красногорске произошла 1 июня. Никита Белянкин, ветеран боевых действий, служивший в Сирии, заступился за мужчину, которого избивала толпа, и получил удар ножом в сердце.