Украинцы болели за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Молодые украинские спортсмены поддержали наши национальную сборную. Об этом рассказал один из игроков.

Игрок украинского «Днепра-1» и молодёжной сборной Украины по футболу Иван Литвиненко признался, что на чемпионате мира по хоккею болел за сборную России. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Как рассказал Литвиненко, во время футбольного турнира Slovakia Cup, который проходил в Братиславе, молодёжки России и Украины жили в одном отеле. Между ребятами царила дружественная атмосфера, добавил он.

А во время просмотра хоккейного матча между Россией и США Литвиненко и его партнёры болели и переживали за российскую команду.

- Лично я переживал и радовался шайбам, другие наши пацаны тоже, - сказал футболист.

Напомним, матч между РФ и США на чемпионате мира по хоккею завершился со счётом 4:3 в пользу россиян.