|
Константин Большаков
5 Июня, 2019 08:49
Названа самая богатая певица в мире
Рианна.
Источник: junglecreations.com
Нью-Йорк, 05 Июня - DIXINEWS.
Ею оказалась популярная зарубежная исполнительница. Она опередила даже Мадонну!
Авторитетный журнал «Forbes» признал американскую исполнительницу Рианну самой богатой певицей в мире. По сведениям издания, её состояние составляет 600 млн долларов.
На втором месте в списке оказалась Мадонна, чьё состояние оценили в 570 млн долларов. Далее следуют Силин Дион и Бейонсе, которые имеют состояние, по версии журнала, в 450 млн и 400 млн долларов соответственно.
При этом отмечается, что 31-летняя Рианна заработала основную часть капитала вовсе не музыкой. Таким успехам певица обязана партнёрству с международной группой компаний «Louis Vuitton Moet Hennessy», которая является совладельцем косметического бренда Рианны.
Напомним, ранее «Forbes» сообщил, что Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия