Шоу-бизнес

Константин Большаков
5 Июня, 2019 08:49

Названа самая богатая певица в мире

Рианна.
Источник: junglecreations.com
#Forbes

#состояние

#Рианна
Нью-Йорк, 05 Июня - DIXINEWS.

Ею оказалась популярная зарубежная исполнительница. Она опередила даже Мадонну!

Авторитетный журнал «Forbes» признал американскую исполнительницу Рианну самой богатой певицей в мире. По сведениям издания, её состояние составляет 600 млн долларов.

На втором месте в списке оказалась Мадонна, чьё состояние оценили в 570 млн долларов. Далее следуют Силин Дион и Бейонсе, которые имеют состояние, по версии журнала, в 450 млн и 400 млн долларов соответственно.

При этом отмечается, что 31-летняя Рианна заработала основную часть капитала вовсе не музыкой. Таким успехам певица обязана партнёрству с международной группой компаний «Louis Vuitton Moet Hennessy», которая является совладельцем косметического бренда Рианны.

Напомним, ранее «Forbes» сообщил, что Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером.

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