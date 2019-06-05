Названа самая богатая певица в мире

Ею оказалась популярная зарубежная исполнительница. Она опередила даже Мадонну!

Авторитетный журнал «Forbes» признал американскую исполнительницу Рианну самой богатой певицей в мире. По сведениям издания, её состояние составляет 600 млн долларов.

На втором месте в списке оказалась Мадонна, чьё состояние оценили в 570 млн долларов. Далее следуют Силин Дион и Бейонсе, которые имеют состояние, по версии журнала, в 450 млн и 400 млн долларов соответственно.

При этом отмечается, что 31-летняя Рианна заработала основную часть капитала вовсе не музыкой. Таким успехам певица обязана партнёрству с международной группой компаний «Louis Vuitton Moet Hennessy», которая является совладельцем косметического бренда Рианны.

Напомним, ранее «Forbes» сообщил, что Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером.