Экономика

Константин Большаков
5 Июня, 2019 08:31

Зеленский сделал очередной антироссийский шаг

Владимир Зеленский и Анджей Дуда.
Источник: president.gov.ua
#Зеленский

#газопровод

#северныйпоток2
Брюссель, 05 Июня - DIXINEWS.

На этот раз он выступил против строительства газопровода. Проект позволит РФ наладить поставки в обход украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против реализации проекта «Северный поток-2». Как пишет «Интерфакс-Украина», такое заявление Зеленский сделал на брифинге после встречи с президентом Польши.

Зеленский сказал, что Украина и Польша должны совместно заботиться об энергетической безопасности Европы. По мнению украинского лидера, борьба с «Северным потоком-2» позволит сохранить роль Киева в обеспечении Европы топливом.

Напомним, «Северный поток-2» соединит РФ и Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что газопровод, пущенный в обход Украины, запустят уже в конце 2019 года.

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