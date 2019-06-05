Зеленский сделал очередной антироссийский шаг

На этот раз он выступил против строительства газопровода. Проект позволит РФ наладить поставки в обход украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против реализации проекта «Северный поток-2». Как пишет «Интерфакс-Украина», такое заявление Зеленский сделал на брифинге после встречи с президентом Польши.

Зеленский сказал, что Украина и Польша должны совместно заботиться об энергетической безопасности Европы. По мнению украинского лидера, борьба с «Северным потоком-2» позволит сохранить роль Киева в обеспечении Европы топливом.

Напомним, «Северный поток-2» соединит РФ и Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что газопровод, пущенный в обход Украины, запустят уже в конце 2019 года.