Путин высказался о взрывах в Дзержинске

Глава государства потребовал выяснить причину не устранённых нарушений. Оказывается, весной там уже был подобный инцидент.

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства страны прокомментировал серию взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области. Его слова передали РИА «Новости».

Путин потребовал выяснить, как была организована работа по устранению нарушений, обнаруженных на предприятии в апреле 2019 года, и пообещал обсудить ситуацию с прокуратурой.

- Что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку, - заметил российский лидер.

Как пишет «Интерфакс», глава МЧС России Евгений Зинчев рассказал, что 4 апреля на «Кристалле» также произошёл взрыв, в результате которого было полностью уничтожено производственное здание. По данному факту была проведена внеплановая проверка.

Напомним, серия взрывов прогремела в Дзержинске 1 июня. Из-за ЧП пострадали 116 человек, возбуждено уголовное дело.