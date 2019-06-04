В «Яндексе» объяснили отказ предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования

В корпорации заверили, что соблюдают закон. И отметили, что соблюдать его можно, не нарушая приватность.

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали сообщение РБК о том, что ФСБ попросило у организации доступ к ключам шифрования ряда сервисов. Как пояснили в «Яндексе», исполнять пакет Яровой можно, не нарушая права пользователей.

- Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети, - цитирует «Интерфакс» заявление представителей компании.

В «Яндексе» указали, что закон требует предоставлять доступ к информации для декодирования сообщений, но это не значит, что нужно передавать ключи для расшифровки всего трафика. При этом в компании подчёркивают, что полностью разделяют цель закона.

Напомним, ранее в Кремле отказались комментировать ситуацию между «Яндексом» и ФСБ, предложив уточнить информацию у самих силовиков.