Культура

Константин Большаков
4 Июня, 2019 15:14

В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian

Евгений Баженов.
Источник: gorabbit.ru
#Минкультуры

#кино

#Badcomedian
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.

Кинокритика хочет засудить одна из российских кинокомпаний. С него требуют 1 млн рублей.

Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz». При этом министерство готово рассмотреть вопрос о поддержке компании, если такое обращение последует, пишет «Интерфакс».

Любимова подчеркнула, что в Минкульте не желают, чтобы образ ведомства использовали как «страшилку» в подобных спорах.

- Я знаю, что это часто бывает – «мы пойдём в Минкультуры и вам устроим», и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны.

Напомним, накануне Баженов заявил, что уже год судится с кинокомпанией «Kinodanz» за нарушение объёмов цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности». Истец требует с блогера 1 млн рублей.

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