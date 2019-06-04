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Константин Большаков
4 Июня, 2019 15:14
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian
Евгений Баженов.
Источник: gorabbit.ru
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.
Кинокритика хочет засудить одна из российских кинокомпаний. С него требуют 1 млн рублей.
Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz». При этом министерство готово рассмотреть вопрос о поддержке компании, если такое обращение последует, пишет «Интерфакс».
Любимова подчеркнула, что в Минкульте не желают, чтобы образ ведомства использовали как «страшилку» в подобных спорах.
- Я знаю, что это часто бывает – «мы пойдём в Минкультуры и вам устроим», и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны.
Напомним, накануне Баженов заявил, что уже год судится с кинокомпанией «Kinodanz» за нарушение объёмов цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности». Истец требует с блогера 1 млн рублей.
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