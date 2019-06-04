В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian

Кинокритика хочет засудить одна из российских кинокомпаний. С него требуют 1 млн рублей.

Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz». При этом министерство готово рассмотреть вопрос о поддержке компании, если такое обращение последует, пишет «Интерфакс».

Любимова подчеркнула, что в Минкульте не желают, чтобы образ ведомства использовали как «страшилку» в подобных спорах.

- Я знаю, что это часто бывает – «мы пойдём в Минкультуры и вам устроим», и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны.

Напомним, накануне Баженов заявил, что уже год судится с кинокомпанией «Kinodanz» за нарушение объёмов цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности». Истец требует с блогера 1 млн рублей.