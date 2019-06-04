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Константин Большаков
4 Июня, 2019 13:44
Тор из «Мстителей» объяснил причины ухода из кино
Крис Хемсворт в роли Тора.
Источник: wsbuzz.com
Канберра, 04 Июня - DIXINEWS.
Последний год он практически жил на съёмочной площадке. И теперь хочет просто побыть с семьёй.
Популярный австралийский актёр Крис Хемсворт, сыгравший Тора в одноимённом фильме и «Мстителях», объявил о приостановке актёрской карьеры. Об этом сообщило издание «Mirror».
Хемсворт объяснил такое решение желанием провести время с женой и тремя детьми.
- У них сейчас очень важный период взросления. Они всё ещё малы, и прекрасно понимают, что мы реже видимся, - сказал актёр.
Хемсворт отметил, что будет отдыхать как минимум до конца текущего года, так как последние 12 месяцев провёл на съёмочных площадках.
Отметим, что кроме Тора Хемсворт известен по ролям в фильмах «Хижина в лесу», «Белоснежка и семь гномов» и многим другим.
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