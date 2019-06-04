Шоу-бизнес

Константин Большаков
4 Июня, 2019 13:44

Тор из «Мстителей» объяснил причины ухода из кино

Крис Хемсворт в роли Тора.
Источник: wsbuzz.com
#артисты

#Мстители

#Хемсворт
Канберра, 04 Июня - DIXINEWS.

Последний год он практически жил на съёмочной площадке. И теперь хочет просто побыть с семьёй.

Популярный австралийский актёр Крис Хемсворт, сыгравший Тора в одноимённом фильме и «Мстителях», объявил о приостановке актёрской карьеры. Об этом сообщило издание «Mirror».

Хемсворт объяснил такое решение желанием провести время с женой и тремя детьми.

- У них сейчас очень важный период взросления. Они всё ещё малы, и прекрасно понимают, что мы реже видимся, - сказал актёр.

Хемсворт отметил, что будет отдыхать как минимум до конца текущего года, так как последние 12 месяцев провёл на съёмочных площадках.

Отметим, что кроме Тора Хемсворт известен по ролям в фильмах «Хижина в лесу», «Белоснежка и семь гномов» и многим другим.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Умер знаменитый актёр из фильма «Ширли-Мырли»
Лазарев рассказал, что думает о пересмотре итогов «Евровидения-2019»
Назван порядковый номер выступления Лазарева в финале «Евровидения-2019»
Читайте в рубрике:
«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу
Решена судьба Друзя после скандала в "Кто хочет стать миллионером?"
Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»


Загрузка...
Путин прилетел в Нур-Султан
Зеленский побывал в Донбассе
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении
Канатная дорога в Лужниках изменит режим работы
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аршавину запретили покидать Россию
Москва, 04 Июня, 18:20.
Путин высказался о взрывах в Дзержинске
Москва, 04 Июня, 16:45.
В «Яндексе» объяснили отказ предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования
Казань, 04 Июня, 15:45.
Трофеи из Курска: ГИБДД Татарстана изъяла оружие и наркотики
Москва, 04 Июня, 15:14.
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian
Нижний Новгород, 04 Июня, 14:50.
В Нижнем Новгороде для детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Казань, 04 Июня, 13:45.
Ford Sollers уходит из Татарстана
Канберра, 04 Июня, 13:44.
Тор из «Мстителей» объяснил причины ухода из кино
Москва, 04 Июня, 12:51.
Пойманы двое подозреваемых в убийстве экс-офицера ГРУ
Москва, 04 Июня, 12:01.
В Москве выставлены на продажу два здания под ТРЦ
Самара, 04 Июня, 11:55.
Александр Нефедов занял кресло депутата в Самарской губдуме
Казань, 04 Июня, 11:30.
Кинофестиваль Cherchez la femme в Казани





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия