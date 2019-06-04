Тор из «Мстителей» объяснил причины ухода из кино

Последний год он практически жил на съёмочной площадке. И теперь хочет просто побыть с семьёй.

Популярный австралийский актёр Крис Хемсворт, сыгравший Тора в одноимённом фильме и «Мстителях», объявил о приостановке актёрской карьеры. Об этом сообщило издание «Mirror».

Хемсворт объяснил такое решение желанием провести время с женой и тремя детьми.

- У них сейчас очень важный период взросления. Они всё ещё малы, и прекрасно понимают, что мы реже видимся, - сказал актёр.

Хемсворт отметил, что будет отдыхать как минимум до конца текущего года, так как последние 12 месяцев провёл на съёмочных площадках.

Отметим, что кроме Тора Хемсворт известен по ролям в фильмах «Хижина в лесу», «Белоснежка и семь гномов» и многим другим.