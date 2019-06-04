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Константин Большаков
4 Июня, 2019 12:51
Пойманы двое подозреваемых в убийстве экс-офицера ГРУ
Никита Белянкин.
Источник: mk.ru
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.
Проходя мимо, мужчина вступился за незнакомцев, на которых набросилась толпа. Пройдя «горячие точки», бывший военный погиб от удара ножом.
Следователи отчитались о задержании двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ в Красногорске, произошедшего 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Как пояснили силовики, задержанными являются мужчины 1977 г.р. и 1980 г.р.
- 1 июня в ночное время потерпевший вмешался в конфликт между неизвестными лицами и пострадавшим от их действий гражданином. В результате попытки помочь раненому мужчине ветерану боевых действий была нанесена смертельная травма, - пояснили правоохранители.
Напомним, погибшим является 24-летний Никита Белянкин, который ранее служил в ГРУ и воевал в Сирии. Как пояснили очевидцы, он решил вступиться за незнакомцев, которых избивали около 10 человек, и получил удар ножом в сердце.
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