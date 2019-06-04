На российского чиновника набросились с топором

Госслужащий получил несколько ранений. Нападавшего задержали.

В Южно-Сахалинске следователи завели уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Холмск, который напал с топором на чиновника в городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

Как выяснили силовики, днём 3 июня подозреваемый пришёл в администрацию Южно-Сахалинска, где нанёс топором не менее пяти рубленных ран одному из сотрудников учреждения. После этого нападавшего схватили.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в управлении.

Дело заведено по статье «Покушение на убийство».