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Константин Большаков
4 Июня, 2019 09:18
Россия возвращается в ПАСЕ
Сергей Лавров в ПАСЕ.
Источник: bm.img.com.ua
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.
В июне наша страна будет представлена на очередной сессии. При этом было сделано отступление от правил.
Россия получит место для участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщается в резолюции, опубликованной регламентным комитетом на сайте организации.
- Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее - Боснию и Герцеговину и РФ, - сказано в заявлении.
При этом обеим странам необходимо подготовить документы для участия в июньской сессии.
Напомним, в середине мая 2019 года комитет министров Совета Европы поддержал идею о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Основных полномочий в ассамблее Москву лишили весной 2014 года после событий в Крыму и на Донбассе.
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