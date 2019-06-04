Политика

Константин Большаков
4 Июня, 2019 09:18

Россия возвращается в ПАСЕ

Сергей Лавров в ПАСЕ.
Источник: bm.img.com.ua
#ПАСЕ

#СоветЕвропы

#ассамблея
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.

В июне наша страна будет представлена на очередной сессии. При этом было сделано отступление от правил.

Россия получит место для участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщается в резолюции, опубликованной регламентным комитетом на сайте организации.

- Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее - Боснию и Герцеговину и РФ, - сказано в заявлении.

При этом обеим странам необходимо подготовить документы для участия в июньской сессии.

Напомним, в середине мая 2019 года комитет министров Совета Европы поддержал идею о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Основных полномочий в ассамблее Москву лишили весной 2014 года после событий в Крыму и на Донбассе.

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