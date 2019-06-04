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Константин Большаков
4 Июня, 2019 08:26
Озвучена позиция Зеленского по Крыму
Владимир Зеленский.
Источник: vybor.news
Киев, 04 Июня - DIXINEWS.
В предстоящем визите в Европу новый украинский лидер обсудит этот вопрос. С ним встретятся важные европейские политики.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Брюссель будет обсуждать с европейскими политиками стратегию возвращения Крыма. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
Как пояснила Мендель, в администрации Зеленского регулярно ведутся консультации по крымскому вопросу, но говорить подробно о них нельзя, так как это чувствительная тема, передаёт «РБК-Украина».
Она также добавила, что команда нового украинского лидера стремится к прозрачности и при появлении какого-либо решения оно будет озвучено публике. Однако исходить администрация Зеленского будет из того, что Крым – Украина.
Напомним, Владимир Зеленский проведёт в Брюсселе два дня, 4-5 июня, где встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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