Политика

Константин Большаков
4 Июня, 2019 08:26

Озвучена позиция Зеленского по Крыму

Владимир Зеленский.
Источник: vybor.news
#Зеленский

#Крым

#Украина
Киев, 04 Июня - DIXINEWS.

В предстоящем визите в Европу новый украинский лидер обсудит этот вопрос. С ним встретятся важные европейские политики.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Брюссель будет обсуждать с европейскими политиками стратегию возвращения Крыма. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Как пояснила Мендель, в администрации Зеленского регулярно ведутся консультации по крымскому вопросу, но говорить подробно о них нельзя, так как это чувствительная тема, передаёт «РБК-Украина».

Она также добавила, что команда нового украинского лидера стремится к прозрачности и при появлении какого-либо решения оно будет озвучено публике. Однако исходить администрация Зеленского будет из того, что Крым – Украина.

Напомним, Владимир Зеленский проведёт в Брюсселе два дня, 4-5 июня, где встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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