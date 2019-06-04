Политика

Константин Большаков
4 Июня, 2019 08:08

Россию призвали активнее сотрудничать в расследовании крушения МН-17

Майк Помпео.
Источник: cloudfront.net
#боинг на украине

#Помпео

#авиакатастрофа
Вашингтон, 04 Июня - DIXINEWS.

Ранее малайзийские власти назвали дело слишком политизированным. А теперь американцы просят РФ активнее участвовать в расследовании.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия недостаточно активно содействует в расследовании авиакатастрофы малайзийского «Боинга» под Донецком. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала RTL.

- Я надеюсь, что Россия поймёт, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же собственных интересах, - сказал представитель Вашингтона.

Помпео заверил Нидерланды, что они могут положиться на США в расследовании дела о крушении рейса МН-17.

Напомним, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование дела стало слишком политизированным, и выразил сомнение в причастности России к крушению самолёта.

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