Россию призвали активнее сотрудничать в расследовании крушения МН-17

Ранее малайзийские власти назвали дело слишком политизированным. А теперь американцы просят РФ активнее участвовать в расследовании.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия недостаточно активно содействует в расследовании авиакатастрофы малайзийского «Боинга» под Донецком. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала RTL.

- Я надеюсь, что Россия поймёт, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же собственных интересах, - сказал представитель Вашингтона.

Помпео заверил Нидерланды, что они могут положиться на США в расследовании дела о крушении рейса МН-17.

Напомним, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование дела стало слишком политизированным, и выразил сомнение в причастности России к крушению самолёта.