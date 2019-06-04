Злостным нарушителям ПДД максимально усложнят жизнь

Власти решили взяться обеими руками за «дорожных рецидивистов». Их внесут в единый реестр.

Глава управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров заявил, что в России может появиться единая система с базой данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Слова чиновника приводят «Известия».

По словам Мишурова, водителям, регулярно нарушающим ПДД или лишённым водительских прав, запретят использовать сервисы каршеринга (аренда автомобиля у профильных компаний или частных лиц).

- Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан, - резюмировал представитель Госавтоинспекции.

Он также добавил, что в единую базу будут вноситься не только российские водители, но и иностранцы.