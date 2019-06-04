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Константин Большаков
4 Июня, 2019 07:44
Злостным нарушителям ПДД максимально усложнят жизнь
Автотрасса.
Источник: Drive2.ru
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.
Власти решили взяться обеими руками за «дорожных рецидивистов». Их внесут в единый реестр.
Глава управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров заявил, что в России может появиться единая система с базой данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Слова чиновника приводят «Известия».
По словам Мишурова, водителям, регулярно нарушающим ПДД или лишённым водительских прав, запретят использовать сервисы каршеринга (аренда автомобиля у профильных компаний или частных лиц).
- Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан, - резюмировал представитель Госавтоинспекции.
Он также добавил, что в единую базу будут вноситься не только российские водители, но и иностранцы.
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