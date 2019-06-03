В России провалили исполнение майского указа о зарплате медработникам

Большинство российских регионов не сумело выполнить поручение президента. Оно было дано 7 лет назад.

Счётная палата выявила неисполнение майского указа президента РФ Владимира Путина о сфере здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным СП, в 50 из 85 регионов не выполнен указ от 2012 года о повышении зарплат младшему и среднему медперсоналу. Также не обеспечено достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворённости граждан от медобслуживания.

Уровень исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе в Минздраве достиг лишь 68,9%, в Роспотребнадзоре – 39,9%, в ФМБА – 32,4%.

Также не завершено строительство четырёх объектов капитального строительства из 12, и не введён в эксплуатацию Высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде.