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Константин Большаков
3 Июня, 2019 17:02
В России провалили исполнение майского указа о зарплате медработникам
Российская больница.
Источник: if24.ru
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.
Большинство российских регионов не сумело выполнить поручение президента. Оно было дано 7 лет назад.
Счётная палата выявила неисполнение майского указа президента РФ Владимира Путина о сфере здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным СП, в 50 из 85 регионов не выполнен указ от 2012 года о повышении зарплат младшему и среднему медперсоналу. Также не обеспечено достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворённости граждан от медобслуживания.
Уровень исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе в Минздраве достиг лишь 68,9%, в Роспотребнадзоре – 39,9%, в ФМБА – 32,4%.
Также не завершено строительство четырёх объектов капитального строительства из 12, и не введён в эксплуатацию Высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде.
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