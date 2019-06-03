Названо имя нового представителя Украины в Трёхсторонней группе

Его назвал новый украинский лидер. Этот человек имеет огромный опыт в политике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую сторону в Трёхсторонней контактной группе возглавит бывший глава государства Леонид Кучма. Слова Зеленского передаёт его пресс-служба.

При этом первое заседание ТКГ в новом составе пройдёт уже на текущей неделе.

- Уже 5 июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой, - сказал Зеленский на сегодняшней пресс-конференции.

Зеленский заверил, что украинская сторона имеет «конкретные предложения», которые будут озвучены на ближайшей встрече.

Напомним, Леонид Кучма был вторым президентом Украины. Он занимал пост главы государства с 1994 по 2005 год.