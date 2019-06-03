|
Константин Большаков
3 Июня, 2019 14:47
Названо имя нового представителя Украины в Трёхсторонней группе
Леонид Кучма.
Источник: president.gov.ua
Киев, 03 Июня - DIXINEWS.
Его назвал новый украинский лидер. Этот человек имеет огромный опыт в политике.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую сторону в Трёхсторонней контактной группе возглавит бывший глава государства Леонид Кучма. Слова Зеленского передаёт его пресс-служба.
При этом первое заседание ТКГ в новом составе пройдёт уже на текущей неделе.
- Уже 5 июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой, - сказал Зеленский на сегодняшней пресс-конференции.
Зеленский заверил, что украинская сторона имеет «конкретные предложения», которые будут озвучены на ближайшей встрече.
Напомним, Леонид Кучма был вторым президентом Украины. Он занимал пост главы государства с 1994 по 2005 год.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия